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Андрей Арямнов: «Я олимпийский чемпион, рекордсмен. Меня все знают. А что такое БАТЭ? Ни завод, ни команду не знают»

18.09.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов, работающий с детьми в Борисове, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал об отношении к футбольному БАТЭ.

- БАТЭ до сих пор считаете конкурентом?

– Я олимпийский чемпион, рекордсмен. Меня все знают. А что такое БАТЭ? Ни завод, ни команду не знают. Тем более футбол не спорт, а бизнес. Нас с БАТЭ сравнивать нельзя. Они бизнесмены, пускай зарабатывают деньги, а я занимаюсь спортом. Даже не считаю нужным говорить про БАТЭ. Мой конкурент — это только штанга. Кстати, в детстве я играл в футбол во дворе. Играл плохо. Зато хорошо стоял в воротах.

Перечислю мои титулы, которые в Беларуси не ценят. Я самый сильный 20-летний юниор за всю историю тяжелой атлетики. Я самый сильный человек на Земле этого тысячелетия. Думаю, тяжелая атлетика — тот вид спорта, по которому можно делать такие выводы. Считаю, я великий человек. Но в моей стране меня не ценят. Проще было сделать из меня антигероя, чем дать рычаги, чтобы навести порядок, – сказал Арямнов.

 
 
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Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов, работающий с детьми в Борисове, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу...

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