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Белорусской федерации фехтования вынесено предупреждение за нарушения в деятельности

19.09.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Отстраненный от руководства Белорусской республиканской федерацией фехтования (БРФФ) Андрей Губарев продолжает отстаивать свое право занимать должность председателя.

Тренер по фехтованию и функционер получил ответ из Министерства юстиции. Он оказался в расположении Tribuna.com.

Согласно документу, Минюст еще в июне текущего года направил в адрес БРФФ письмо об устранении нарушений законодательства, которые касались созыва и проведения Конференции, на которой был повторно выбран председатель БРФФ. Министерство юстиции предложило ей провести заседание высшего органа в соответствии с нормами, предусмотренными уставом общественной организации.

Впрочем, по состоянию на 11 сентября выявленные Минюстом нарушения устранены не были, что является нарушением законодательства и устава БРФФ.

Кроме того, Белорусская республиканская федерация фехтования не предоставила информацию по запросу адвоката Андрея Губанова. В связи с этим, прокуратура Московского района г. Минска вынесла БРФФ соответствующее предписание.

За допущенные федерацией фехтования нарушения Министерство юстиции вынесло БРФФ письменное предупреждение.

Отметим, что многократное игнорирование требований Минюста может привести к приостановлению деятельности федерации.

Как стало известно Tribuna.com, БРФФ планирует созвать Конференцию в ноябре, однако на ней будет утвержден состав Наблюдательного совета, а не повторные выборы председателя БРФФ.

Напомним, в июне делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям.

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя.

ФОТО 1

ФОТО 2

Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?

 
Теги: Минск
 
 
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Отстраненный от руководства Белорусской республиканской федерацией фехтования (БРФФ) Андрей Губарев продолжает отстаивать свое право занимать должность...

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