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Белорусской федерации фехтования вынесено предупреждение за нарушения в деятельности
19.09.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Отстраненный от руководства Белорусской республиканской федерацией фехтования (БРФФ) Андрей Губарев продолжает отстаивать свое право занимать должность председателя.
Тренер по фехтованию и функционер получил ответ из Министерства юстиции. Он оказался в расположении Tribuna.com.
Согласно документу, Минюст еще в июне текущего года направил в адрес БРФФ письмо об устранении нарушений законодательства, которые касались созыва и проведения Конференции, на которой был повторно выбран председатель БРФФ. Министерство юстиции предложило ей провести заседание высшего органа в соответствии с нормами, предусмотренными уставом общественной организации.
Впрочем, по состоянию на 11 сентября выявленные Минюстом нарушения устранены не были, что является нарушением законодательства и устава БРФФ.
Кроме того, Белорусская республиканская федерация фехтования не предоставила информацию по запросу адвоката Андрея Губанова. В связи с этим, прокуратура Московского района г. Минска вынесла БРФФ соответствующее предписание.
За допущенные федерацией фехтования нарушения Министерство юстиции вынесло БРФФ письменное предупреждение.
Отметим, что многократное игнорирование требований Минюста может привести к приостановлению деятельности федерации.
Как стало известно Tribuna.com, БРФФ планирует созвать Конференцию в ноябре, однако на ней будет утвержден состав Наблюдательного совета, а не повторные выборы председателя БРФФ.
Напомним, в июне
Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования
Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.
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Отстраненный от руководства Белорусской республиканской федерацией фехтования (БРФФ) Андрей Губарев продолжает отстаивать свое право занимать должность...
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