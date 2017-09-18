Белорусской федерации фехтования вынесено предупреждение за нарушения в деятельности

Отстраненный от руководства Белорусской республиканской федерацией фехтования (БРФФ) Андрей Губарев продолжает отстаивать свое право занимать должность председателя.

Тренер по фехтованию и функционер получил ответ из Министерства юстиции. Он оказался в расположении Tribuna.com.

Согласно документу, Минюст еще в июне текущего года направил в адрес БРФФ письмо об устранении нарушений законодательства, которые касались созыва и проведения Конференции, на которой был повторно выбран председатель БРФФ. Министерство юстиции предложило ей провести заседание высшего органа в соответствии с нормами, предусмотренными уставом общественной организации.

Впрочем, по состоянию на 11 сентября выявленные Минюстом нарушения устранены не были, что является нарушением законодательства и устава БРФФ.

Кроме того, Белорусская республиканская федерация фехтования не предоставила информацию по запросу адвоката Андрея Губанова. В связи с этим, прокуратура Московского района г. Минска вынесла БРФФ соответствующее предписание.

За допущенные федерацией фехтования нарушения Министерство юстиции вынесло БРФФ письменное предупреждение.

Отметим, что многократное игнорирование требований Минюста может привести к приостановлению деятельности федерации.

Как стало известно Tribuna.com, БРФФ планирует созвать Конференцию в ноябре, однако на ней будет утвержден состав Наблюдательного совета, а не повторные выборы председателя БРФФ.

Напомним, в июне делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям .

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя .

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Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.

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