ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нефтехимик» хочет подписать Ягра

19.09.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Нефтехимик» проявляет интерес к нападающему Яромиру Ягру.

Об этом сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Раиль Якупов. «Мы очень интересуемся Ягром», – заявил функционер.

45-летний чех по-прежнему находится без контракта. Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с «Калгари».

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.

 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нефтехимик» проявляет интерес к нападающему Яромиру Ягру.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
На «Борисов-Арене» будет установлена система определения гола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика