|
«Нефтехимик» хочет подписать Ягра
19.09.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Нефтехимик» проявляет интерес к нападающему Яромиру Ягру.
Об этом сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Раиль Якупов. «Мы очень интересуемся Ягром», – заявил функционер.
45-летний чех по-прежнему находится без контракта. Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с «Калгари».
В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нефтехимик» проявляет интерес к нападающему Яромиру Ягру.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии