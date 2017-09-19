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Месси забил 40 голов в 40 матчах за «Барселону» в 2017 году
20.09.2017 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны»
В 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах аргентинец забил 40 мячей.
На старте текущего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.
Месси возглавляет гонку бомбардиров примеры-2017/18 с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 забитых мяча.
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