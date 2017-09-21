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Малерб не сыграет с минским «Динамо»
22.09.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь брестского «Динамо» Жереми Малерб не сыграет в сегодняшнем матче чемпионата Беларуси против минских одноклубников.
Пресс-служба брестчан сообщает о том, что перед игрой состоится автогаф-сессия французского вратаря.
Мероприятие пройдет в фан-зоне и начнется в 19.15.
Матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск начнется сегодня в 20.45. Прямая трансляция – на «Беларусь 5».
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Вратарь брестского «Динамо» Жереми Малерб не сыграет в сегодняшнем матче чемпионата Беларуси против минских одноклубников.
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