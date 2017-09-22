Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь против Италии

Чемпионат Европы

Женщины

Тбилиси, Грузия

Италия – Беларусь

23 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси)

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Грузия – Хорватия

23 сентября, 16.00

Группа B: Италия – 3 очка (1 матч), Беларусь – 2 (1), Хорватия – 1 (1), Грузия – 0 (1).

Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.