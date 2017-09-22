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Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь против Италии
23.09.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы
Женщины
Тбилиси, Грузия
Италия – Беларусь
23 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси)
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Грузия – Хорватия
23 сентября, 16.00
Группа B: Италия – 3 очка (1 матч), Беларусь – 2 (1), Хорватия – 1 (1), Грузия – 0 (1).
Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.
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Чемпионат Европы Женщины Тбилиси, Грузия Италия – Беларусь 23 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси) Прямая трансляция: «Беларусь 5» Грузия – Хорватия 23 сентября, 16.00...
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