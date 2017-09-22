Владимир Журавель: «Мы говорим про четвертое место. Поставили цель и будем стремиться к ней до конца»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель назвал задачу на остаток сезона.

– Вы долго следили за Вуячичем. Но он играет очень мало – всего четыре матча в активе. Что ему мешает?

– Он был травмирован и только пять дней тренируется в общей группе. Поэтому этот отрезок он пропустил.

– Легчилин тоже не играл.

– Он и в «Слуцке» не играл. Было небольшое повреждение задней поверхности бедра. Перед игрой общаясь с врачами, массажистами, остаточное было. Поэтому не хотел рисковать. Кирилл (Саша, что за Кирилл? Речь об Алексее Легчилине или Кириленко?) неплохо проявляет себя. Момент ротации никто не забывает. Хочется равномерно дать ребятам на финише поиграть. Тем более, осталось лишь семь туров.

– Почему с БАТЭ и минским «Динамо» вашей команде играется лучше, чем со «Слуцком»?

– Отчасти да, это всегда комплекс. Недооценка соперника. Умение настраиваться на каждого – это не каждому дано. Сезон показывает, что есть над чем работать – над цельностью команды, над игрой с соперником. Вы же знаете, что на выезде с набором очков у нас катастрофа. Дома мы играем лучше. Перед матчем вспоминали наши кубковые баталии с минчанами. Проводили аналогии со схожестью погоды, поля. Как видите, несколько иной футбол. Я говорю не про качество, а про эмоциональную составляющую.

– Недооценивать можно раз-два, но не систематически.

– Здесь мы можем уйти в анализ целого сезона, хотя он еще не закончился. В первому круге у нас была еще кубковая стезя. Мы теряли очки, но настраивались на кубковые матчи. Я и в этом вижу отчасти причину, то что мы в чемпионате прошли недостаточно хорошо в наборе очков. Хотя тоже проблема, согласен. Должно быть умение бороться на два фронта. Второй круг мы проводим намного лучше. Стартовали с командами, с которыми должны были брать очки – и мы сделали это. Мы уже по забитым мячам практически сравнялись с первым кругом, по пропущенным ситуация намного лучше. По набору очков практически закрываем первый круг, хотя впереди еще достаточно матчей.

Сегодня очень сложно догнать соперников, тем более в конкуренции не одна, не две, а три-четыре команды. Мы говорим про четвертое место. Поставили цель и будем стремиться к ней до конца. Задача всегда должна быть. И очень не хотелось сегодня проиграть, потому что поражение отодвинуло бы нас от ее достижения. И как поведет себя команда, не имея четкой цели? Мне тоже было интересно, но сейчас не время для экспериментов. Должны стремиться к выполнению задачи, – сказал Журавель.