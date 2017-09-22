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Сергей Гуренко: «Для хорошей посещаемости еще должен быть уютный стадион и условия для болельщиков. У нас пока этого нет»
23.09.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил, что необходимо сделать для привлечения большего числа болельщиков.
– Вы видели, как трибуны поддерживали брестчан. Нет ли зависти, что минские болельщики так не поддерживают свою команду в чемпионкой гонке?
– Думаю, что они скоро придут на стадион. Мы хотим радовать их своей игрой. От нас ничего не зависит. Конечно, приятно играть при поддержке трибун, ведь болельщики заводят игроков. Для хорошей посещаемости еще должен быть уютный стадион и условия для болельщиков. У нас пока этого нет, поэтому будем ждать лучших времен, – сказал Гуренко.
Полную пресс-конференцию Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.
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Сергей Гуренко: «Для хорошей посещаемости еще должен быть уютный стадион и условия для болельщиков. У нас пока этого нет»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил, что необходимо сделать для привлечения большего числа болельщиков.
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