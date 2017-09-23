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«Коламбус» – «Нэшвилл». Кульбаков попал в заявку «Блю Джекетс» на выставочный матч
24.09.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Иван Кульбаков включен в заявку «Коламбуса» на выставочный матч с
Добавим, что вторым вратарем «Блю Джекетс» будет лучший голкипер прошлого сезона
Матч начнется в 22.00 по белорусскому времени.
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Белорусский вратарь Иван Кульбаков включен в заявку «Коламбуса» на выставочный матч с «Нэшвиллом».
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