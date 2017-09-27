АБФФ: «Вопрос об изменении числа клубов высшей лиги может быть рассмотрен не ранее 2018 года»

Вопрос об изменении количества клубов, выступающих в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, может быть рассмотрен не ранее января 2018 года на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Об этом сообщил директор международно-правового департамента АБФФ Сергей Ильич, комментируя предложение Минспорта о сокращении высшей лиги и уменьшении господдержки белорусского футбола.

Сергей Ильич пояснил, что согласно действующему регламенту чемпионата Беларуси, принятому в 2013 году высшим органом АБФФ – конференцией, количество команд высшей лиги было поэтапно увеличено с 12 до 16 в прошлом сезоне.

Таким образом, в нынешнем сезоне по итогам двухкругового турнира элитный дивизион покинут клубы, которые займут 15-16-е места, а им на смену в 2018 году придут две лучшие команды первой лиги. Что касается дальнейших перспектив, то вопрос об изменениях можно будет рассматривать только в проекции на 2019 год.

Представитель АБФФ также подчеркнул, что подавляющее число футбольных специалистов ратует именно за 16 команд – это классический турнир, при котором команды имеют ритмичный календарь. Сергей Ильич считает, что стратегические решения по проведению национального футбольного первенства не должны приниматься в связи с какими-то популистскими заявлениями или обращениями. По его мнению, постоянные метания от одного формата проведения чемпионата страны к другому ни в коем случае не пойдут на благо развития белорусского футбола.

На прошлой неделе в Министерство спорта и туризма поступило обращение болельщиков, в котором говорилось о необходимости прекратить государственное финансирование профессионального белорусского футбола в связи с низкими результатами. В ответе, в частности, было сказано, что Минспорт считает целесообразным сократить количество команд, выступающих в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси с 16 до 12. Такая рекомендация была направлена в адрес футбольной федерации.

Минспорта предлагает уменьшить до 12 количество команд в чемпионате Беларуси