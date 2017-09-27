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Станислав Драгун о матче с «Арсеналом»: «Сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне – дорогого стоит»

28.09.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) на групповой стадии Лиги Европы.

– Наверное, матч получился веселым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне – дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.

– Команда пропустила три быстрых гола. С чем это связано?

– Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Может, где-то стартовое волнение. Может, уровень «Арсенала» настолько высок, что они захотели и сделали результат и потом чуть-чуть сбавили обороты. Хорошо, что они нас не выбили из колеи, – сказал Драгун в эфире «Беларусь 2».

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) на групповой стадии Лиги Европы.

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