Горди Дуайер: «Скрестили пальцы перед игрой и у нас получилось реализовать все возможности, которые предоставил соперник»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против московского «Динамо» (5:1).

– Отличная победа перед нашими болельщиками. Мы показали всё, на что способны. То, что у нас отсутствовали несколько ключевых игроков, это дало возможность сыграть другим молодым игрокам продемонстрировать себя. В первом периоде соперник здорово сыграл в средней зоне. Однако затем мы перехватили инициативу и не дали сопернику ничего создать около наших ворот. В свою очередь, мы хорошо сыграли в большинстве – забили несколько голов.

Также, хочу отметить Юнас Энрота, который много подчищал на пятаке и много раз выручал. Это очень хорошая победа, она добавит нам уверенности. Я очень рад.

– Вы больше волновались в первые 10 минут или в последние 10 минут?

– В начале игры мы были немного взволнованы и нервны, поскольку мы вернулись с выездной серии, где набрали не так много очков. Также у нас отсутствовали ключевые игроки, поэтому перед сегодняшней игрой сделали несколько изменений в составе. Много изменений коснулось линии защиты: она отличалась от той, которую привыкли видеть. Однако по ходу игры ребята успокоились, стали играть более уверенно.

Очень сильно помог Юнас Энрот, который много выручал в первом периоде. В следующих периодах мы лишь добавляли в уверенности. В последние 10 минут играли очень уверенно. Мы выигрывали много вбрасываний, особенно в своей зоне и в меньшинстве – это очень важно для победы. Последние 10 минут я был уверен в команде.

– Почему во втором и третьем периоде почти не играл Граньяни?

– Граньяни чувствовал себя не очень хорошо перед матчем, однако он рвался помочь команде. Поэтому мы поставили его на игру. Он играл очень хорошо: заработал несколько результативных баллов в большинстве. Во втором периоде он почувствовал себя немного хуже. Поэтому он сыграл очень мало смен во втором и третьем периоде. Мы очень благодарны ему, поскольку он знал какие у нас серьезные проблемы в обороне, несмотря на то, что чувствовал себя не на 100 процентов. Он показал все, на что способен в такой ситуации.

– Как оцените игру Никиты Устиненко, вызванного из фарм-клуба?

– Для Никиты это была лучшая игра, чтобы войти в состав команды. Поскольку именно сейчас нам не хватало защитников и нам предстояла игра против очень сильной команды. Нам требовалось,чтобы он сыграл в свою полную силу. Он очень неплохо сыграл в большинстве и несколько раз хорошо бросал. Несколько его удалений – он очень волновался. Это была его первый матч в КХЛ. Я очень доволен его игрой.

– С чем связано отсутствие ключевых игроков? Когда они вернуться?

– У Скилле травма верхней части тела. Он будет в составе со дня на день. Возможно, что он сыграет в следующем матче. Фонтэйну вчера на тренировке шайба неудачно попала в лицо – травма достаточно серьезная. Ничего не могу сказать о сроках его возвращения. Лисовец получил травму нижней части тела и его возвращения мы ожидаем с недели на неделю. У Коробова была небольшая температура, он плохо себя чувствовал, поэтому не смог сегодня сыграть.

– У команды плохая реализация большинства, но сегодня дважды реализовали. Удалось ли уловить систему, когда большинство идет, а когда нет?

– Последние несколько дней мы очень много отрабатывали игру в большинстве. насколько я знаю, мы располагаемся на 5-6 месте в лиге по броскам по воротам соперника. До сегодняшней игры наш процент большинства был достаточно низок. Однако мы скрестили пальцы перед этой игрой и у нас получилось реализовать все возможности, которые предоставил соперник. Мы были быстры, играли на «чистых» шайбах и «чистом» льду. У нас многое получалось в большинстве.

– Сегодняшняя победа – это работа команды или ошибки соперника?

– Хоккей – это игра со множеством ошибок. Одна команда побеждает во многом благодаря ошибкам соперника. Сегодня нам удалось забить со всех ошибок, которые допустило московское «Динамо». Мы знали, что они очень хорошо играют впереди в атаке. Мы концентрировались на игре в обороне. Нам это отлично удалось – во многом это заслуга команды. Мы показали хорошую игру как сзади, так и впереди. Благодаря чему и победили, – сказал Дуайер.