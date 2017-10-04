Александр Китаров: «Обидно, что сегодня добыли два очка, а не три»

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал встречу с «Барысом» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Равная получилась игра, напряженная, много удалений. Было тяжеловато. Впереди игра с московскими одноклубниками, будем стараться снова добиться победы. Обидно, что сегодня добыли два очка, а не три, но все равно это победа, приятно, этот позитивный момент нужно переносить из игры в игру, – отметил хоккеист.