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Уле Эйнар Бьорндален: «Стадион в Беларуси максимально схож со стрельбищем Пхенчхана»

17.10.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что стрельбище в Раубичах похоже на огневой рубеж в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018.

«Тут всегда ветрено.

В Корее тоже будет ветер?

– Именно поэтому мы проводим здесь двухнедельный сбор. Местный стадион максимально похож на тот, что в Пхенчхане что касается порывов ветра, размеров. Они очень похожи», – сказал Бьорндален.

 «Уле Эйнар обладает огромным опытом, и может тренироваться таким образом. Но я не могу так тренировать всю команду.

Один день мы тренируемся в ветер и должны адаптироваться к нему. А на следующий день ветра нет и с этим тоже нужно справляться», – отметил тренер по стрельбе сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

«Уле прекрасно умеет анализировать то, что ему нужно делать.

Мы знаем, как выглядит трасса в Пхенчхане, знаем, что там может гулять ветер. Но если ты хорошо готов и в отличной форме, то все сложится как надо.

Если что-то вбиваешь себе в голову, то можешь ошибиться. Может, будет ветрено, а может, и нет. Никогда не знаешь, чего ждать, поэтому для меня лучше подходить ко всему открыто.

Но я уверен, что план Бьорндалена безупречен. Не могу критиковать его за его достижения», – отметил норвежский биатлонист Тарьей Бо.

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что стрельбище в Раубичах похоже на огневой рубеж в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018.

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