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Петерис Скудра о 0 очков в 11 матчах Сергея Костицына: «Конечно, такая результативность смущает»

17.10.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:5).

– «Динамо-Минск» с победой! Мы начали очень робко. Сегодня у нас было очень много слабых игроков. Понятно, что у нас пятая игра через день с переездами. Но все равно ожидал от своей команды большей уверенности. Во втором периоде при счете 1:2 мы могли зацепиться за игру. Если мы не забиваем в пустые ворота по пару раз за период, то, конечно, тяжело.

Пропустили третий гол, который нас надломал. Третий период старались играть до конца, но сегодня вечером мы были недостаточно хороши. Надо отдать должное «Динамо», которое очень здорово двигалось, играло с большим азартом. Результат закономерен. Спасибо.

– Насколько Сергей Костицын пришел в оптимальные кондиции после травмы?

– Пока далек.

– Насколько он адаптировался в команде?

– Он уже был у нас в команде. Ничего нового для него нет. Он знает наши требования, так что проблем нет. Он был долгое время травмирован, поэтому ему пока тяжеловато.

– У Костицына 0 очков в 11 матчах. Не смущает его результативность, как нападающего, лидера?

– Конечно, смущает. Серега – хороший боец, которого мы знаем по матчам плей-офф. Мы все вместе работаем над этим. Он профессионал и у нас нет претензий к его работе. Надеемся, что голы и передачи скоро придут, – сказал Скудра.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:5).

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