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КХЛ: "Зубры" дома обыграли нижегородское "Торпедо"
17.10.2017 22:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Торпедо" из Нижнего Новгорода во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Матч состоялся на домашней для "Зубров" "Минск-Арене" и завершился со счетом 5:1 в пользу минчан.
У "динамовцев" результативными бросками отметились Куинтон Хауден (4-я и 56 минуты), Илья Шинкевич (24), Александр Кулаков (37) и Владимир Денисов (42). Ворота "Зубров" на 31 минуте поразил Михаил Смолин.
Победой над нижегородцами завершилось домашнее турне "Динамо". 23 октября минчане проведут первую игру из серии гостевых — хоккейный клуб встретится с подольским "Витязем".
Пока "динамовцы" занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 31-м очком.
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Игрой с нижегородцами завершилось домашнее турне минчан – первую выездную игру "Зубры проведут" в Подольске.
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