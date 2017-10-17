﻿ КХЛ: "Зубры" дома обыграли нижегородское "Торпедо". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: "Зубры" дома обыграли нижегородское "Торпедо"

17.10.2017 22:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Торпедо" из Нижнего Новгорода во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ: "Зубры" дома обыграли нижегородское "Торпедо"
© Sputnik / Виктор Толочко
КХЛ: минское "Динамо" проиграло "Сочи" на домашней арене

Матч состоялся на домашней для "Зубров" "Минск-Арене" и завершился со счетом 5:1 в пользу минчан.

У "динамовцев" результативными бросками отметились Куинтон Хауден (4-я и 56 минуты), Илья Шинкевич (24), Александр Кулаков (37) и Владимир Денисов (42). Ворота "Зубров" на 31 минуте поразил Михаил Смолин.

Победой над нижегородцами завершилось домашнее турне "Динамо". 23 октября минчане проведут первую игру из серии гостевых — хоккейный клуб встретится с подольским "Витязем".

Пока "динамовцы" занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 31-м очком.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрой с нижегородцами завершилось домашнее турне минчан – первую выездную игру "Зубры проведут" в Подольске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уле Эйнар Бьорндален: «Стадион в Беларуси максимально схож со стрельбищем Пхенчхана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика