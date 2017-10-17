МИНСК, 17 окт — Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Торпедо" из Нижнего Новгорода во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч состоялся на домашней для "Зубров" "Минск-Арене" и завершился со счетом 5:1 в пользу минчан.

У "динамовцев" результативными бросками отметились Куинтон Хауден (4-я и 56 минуты), Илья Шинкевич (24), Александр Кулаков (37) и Владимир Денисов (42). Ворота "Зубров" на 31 минуте поразил Михаил Смолин.

Победой над нижегородцами завершилось домашнее турне "Динамо". 23 октября минчане проведут первую игру из серии гостевых — хоккейный клуб встретится с подольским "Витязем".

Пока "динамовцы" занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 31-м очком.