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Беларусь поднялась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

20.10.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ обыграл «Кельн» (1:0).

В рейтинге сезона Беларусь находится на 24-м месте (3,000). БАТЭ уже принес 7 очков в рейтинг сезона, минское «Динамо» – 4 очка, «Динамо-Брест» и «Шахтер» – по 0,5 балла.

В таблице коэффициентов УЕФА за 5 лет Беларусь занимает 25-е место (18,375). Белорусы обошли Шотландию (18,125). Выше белорусов находятся Болгария (18,625), Швеция (18,725), Азербайджан (18,875). Отметим, что у всех этих стран по одному представителю в еврокубках.

 
Теги: Брест
 
 
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В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ обыграл «Кельн» (1:0).

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