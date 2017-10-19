Болельщик «Кельна» справил малую нужду на Нулевой километр в Минске и был задержан

Болельщик «Кельна» был арестован в центре Минска за то, что он справил малую нужду на Нулевой километр.

Как пояснил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, «болельщика задержали представили ОМОН, а сейчас он дает показания».

Представитель фан-движения «Arbeitsgruppe Fankultur» Томас Шенинг сказал в интервью изданию Express, что немецкое посольство уже занято поисками адвоката. Они рассчитывают, что болельщик будет освобожден в субботу, но говорить об этом наверняка не могут.

Отметим, что болельщики приехали на матч Лиге Европы между БАТЭ и «Кельном», который завершился победой борисовчан со счетом 1:0. В Беларусь прибыло около 1500 поклонников немецкого клуба. Перед встречей они возложили венок к Вечному огню.

В УВД Миноблисполкома сказали, что во время передвижения болельщиков от Минска к Борисову и обратно, а также в самом Борисове никаких инцидентов с участием поклонников «Кельна» зафиксировано не было.