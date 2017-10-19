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Следователь Попов: «В АБФФ переданы данные еще о пяти договорных встречах. Передана информация и о судье»

20.10.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Следователь по особо важным делам центрального аппарата СК РБ Евгений Попов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал о том, что еще несколько фактов о пяти договорных матчах передано в федерацию футбола Беларуси.

– То есть, по сути, договорных игр намного больше, чем нам известно?

– Вот опять мы скатываемся к оценке действий футболистов... Могу привести пример одного из матчей, информацию о котором мы предоставили в БФФ. В беседе между двумя людьми обсуждается возможность проведения договорной игры. Ни с одной, ни с другой стороны не звучит отказа. Условия: проигрыш в первом тайме и в матче в целом с разницей не менее чем в два мяча. Смотрим на результат — два гола пропускаются в первые пятнадцать минут. Однако факт передачи и получения денег не был установлен, доказательственной базы нет, предъявлять претензии с точки зрения Уголовного кодекса мы не вправе.

Другой пример: один из обвиняемых по делу в переписке с женой говорит о возможности оказания влияния на результат. Затем этот футболист забивает в свои ворота...

– Сколько таких игр?

– В федерацию переданы данные еще о пяти встречах, кроме тех, что рассматривались в суде.

– Во время чтения телефонных переговоров можно было услышать фразу «судьи «работают»?

– Информация об участии одного судьи в противоправных действиях также предоставлена в БФФ, – сказал Попов.

 
 
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Следователь по особо важным делам центрального аппарата СК РБ Евгений Попов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал о том, что еще...

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