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Академия ММА Cup в Минске: белорусы выиграли 5 боев из 7

21.10.2017 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Белорусские бойцы одержали победу в пяти поединках из семи в новом проект-шоу "Академия ММА CUP" в Минске, сообщает корреспондент Sputnik. 

Академия ММА Cup в Минске: белорусы выиграли 5 боев из 7
© Sputnik / Виктор Толочко
Макаренко и Одинцов: "Академия ММА Cup" — это новый формат боев

В пятницу, 20 октября, в столичном спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club впервые состоялось грандиозное проект-шоу "Академия ММА CUP". Участие в боях приняли рейтинговые бойцы из шести стран мира, в том числе в Беларусь приехал бразильский спортсмен Чарльз Андраде. 

Мероприятие было разделено на три блока, в паузах выступали известные рэперы Seryoga и Джиган.

Так, в первой части белорус Евгений Кацер был сильнее Аргена Кайдыбаева из Кыргызстана (весовая категория до 77 килограммов), Павел Масальский справился с латвийцем Армандсом Тиленсом (до 84 кг). А вот Михаил Бурешкин не смог одолеть россиянина Алексея Прокофьева (до 84 кг). 

"Второй раз выступаю в Минске, спасибо за приглашение. Миша, конечно, уперся, но это была хорошая проверка для меня", — сказал Прокофьев и добавил, что победу он посвящает своему отцу, которого не стало в прошлом году.

Во второй части программы в октагон вышли сразу четыре бойца. В поединке в формате 2х2, который в Беларуси проводился впервые, сильнее были спортсмены из Украины Роман Белогуров и Алексей Задорожный, взявшие верх над Максимом Солдатенко и Русланом Колодко.

"Спасибо Минску и организаторам, что пригласили нас, за прием. Неожиданный формат боя, но характером мы сильны, и мы победили!", — сказал после боя Белогуров. 

В заключительном блоке состоялись главные бои вечера. Михаил Одинцов был сильнее португальца Гильерме Кадена Мартинсома (до 70 кг). Вадим Куцый справился с испанцем Хавьером Фуэнтосом (до 77 кг). Алексей Кудин победил в схватке против Чарльза Андраде (до 93 кг).

 
Теги: Минск
 
 
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В одном из самых зрелищных боев вечера в формате 2х2 белорусские спортсмены упустили победу.

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