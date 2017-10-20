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Перепехин возглавит сборную Беларуси (U-18)
21.10.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Лидой» рассказал о причине отсутствия на скамейке запасных Павла Перепехина.
– Сегодня на скамейке отсутствовал ваш ассистент Павел Перепехин…
– Председатель Федерации хоккея Семен Борисович Шапиро позвонил и попросил, чтобы он стал главным тренером юношеской сборной страны. Сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что он будет работать в U-18.
Федерация попросила, и мы пошли ей на уступки. Раз есть такой интерес, мы Павла Викторовича отпускаем. Хотя он нам и самим нужен», – сказал Захаров.
Напомним, несколько лет назад Перепехин возглавлял молодежную сборную Беларуси.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Лидой» рассказал о причине отсутствия на скамейке запасных Павла Перепехина.
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