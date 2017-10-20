Перепехин возглавит сборную Беларуси (U-18)

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Лидой» рассказал о причине отсутствия на скамейке запасных Павла Перепехина.

– Сегодня на скамейке отсутствовал ваш ассистент Павел Перепехин…

– Председатель Федерации хоккея Семен Борисович Шапиро позвонил и попросил, чтобы он стал главным тренером юношеской сборной страны. Сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что он будет работать в U-18.

Федерация попросила, и мы пошли ей на уступки. Раз есть такой интерес, мы Павла Викторовича отпускаем. Хотя он нам и самим нужен», – сказал Захаров.

Напомним, несколько лет назад Перепехин возглавлял молодежную сборную Беларуси.