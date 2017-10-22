ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мино Райола: «Теперь я получаю зарплату, а Златан – комиссионные. Думаю, 5-6 лет он еще поиграет»

23.10.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Мино Райола, агент 36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не будет завершать карьеру.

«У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.

Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернется в строй после травмы до конца года.

Эксклюзивные бонусы букмекеров: фрибеты и акции

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мино Райола, агент 36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не будет завершать карьеру.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика