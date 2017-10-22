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Мино Райола: «Теперь я получаю зарплату, а Златан – комиссионные. Думаю, 5-6 лет он еще поиграет»
23.10.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мино Райола, агент 36-летнего форварда
«У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.
Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные», – сказал Райола.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернется в строй после травмы до конца года.
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Мино Райола, агент 36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не будет завершать карьеру.
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