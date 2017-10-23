|
КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в 17 матчах за «Ак Барс». Но сделал 10 ассистов
24.10.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту» (1:2 Б).
Нападающий казанского клуба Роб Клинкхаммер результативными баллами не отличился.
Отметим, что в 17 матчах за «Ак Барс» Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы. При этом форвард сделал 10 голевых передач.
Подробная статистика Клинкхаммера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту» (1:2 Б).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии