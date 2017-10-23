КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в 17 матчах за «Ак Барс». Но сделал 10 ассистов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту» (1:2 Б).

Нападающий казанского клуба Роб Клинкхаммер результативными баллами не отличился.

Отметим, что в 17 матчах за «Ак Барс» Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы. При этом форвард сделал 10 голевых передач.

Подробная статистика Клинкхаммера здесь .