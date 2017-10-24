СКА набрал очки во всех 27 матчах сезона

СКА на выезде был сильнее «Витязя» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал очки во всех играх нынешнего сезона.

СКА потерпел лишь два поражения, но происходило это в овертаймах.

После 27 игр команда Олега Знарка набрала 73 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.