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СКА набрал очки во всех 27 матчах сезона
25.10.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
СКА на выезде был сильнее «Витязя» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал очки во всех играх нынешнего сезона.
СКА потерпел лишь два поражения, но происходило это в овертаймах.
После 27 игр команда Олега Знарка набрала 73 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.
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СКА на выезде был сильнее «Витязя» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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