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Дмитрий Никуленков: «Всю ответственность в истории с моей заявкой на матч со СКА беру лично на себя. Я не хотел подставлять ни клуб, ни БФГ»
28.10.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан БГК имени Мешкова Дмитрий Никуленков в своем блоге на официальном сайте клуба прокомментировал ситуацию вокруг его участия в матче чемпионата Беларуси со СКА (23:33).
«К сожалению, после матча со СКА есть еще одна неприятная тема для разговора в связи с моим появлением на площадку. Дело в том, что после полученной синей карточки в Гомеле решением Федерации меня не стали наказывать дисквалификацией на матчи. Это отчего-то было воспринято негативно, хотя раньше подобные прецеденты случались неоднократно, но об этом мало кто вспоминает.
Хочу лично прояснить всю ситуацию от первого лица. Написать ходатайство в Белорусскую федерацию гандбола — исключительно моя личная инициатива. Знал, что такая практика существует. Так вот, я самостоятельно обратился в Федерацию и ни в коем случае не хотел подставлять родной клуб.
Председатель БФГ Владимир Коноплев принял мое прошение. Мне было очень приятно, что он по-человечески пошел мне навстречу, заменив дисквалификацию денежным штрафом и разрешив играть в ближайшем матче. За что хочу сказать спасибо. Для меня это было очень важно.
Признаюсь честно, в тот момент даже представить не мог, что эта ситуация может перерасти в бурное обсуждение в интернете после матча. Еще раз хочу пояснить: всю ответственность в этой истории беру лично на себя. Я ни в коем случае не хотел подставлять ни клуб, ни Федерацию, — написал Никуленков.
Напомним, Никуленков, который получил дисквалификацию в предыдущем поединке, был амнистирован решение БФГ и допущен к участию в игре с армейцами.
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Дмитрий Никуленков: «Всю ответственность в истории с моей заявкой на матч со СКА беру лично на себя. Я не хотел подставлять ни клуб, ни БФГ»
Капитан БГК имени Мешкова Дмитрий Никуленков в своем блоге на официальном сайте клуба прокомментировал ситуацию вокруг его участия в матче чемпионата Беларуси со...
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