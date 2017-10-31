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«Шахтер» обновил дизайн официального сайта
31.10.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Солигорский
«В кооперации с компанией eSportsmedia мы постарались сделать наш ресурс максимально удобным и информативным. Работа по созданию нового лица www.fcshakhter.by еще не завершена: она находится на самой интересной стадии — когда вы, наши болельщики, сможете изучить все возможности портала и высказать свои идеи по его улучшению и доработке. Мы ждем ваши предложения по адресам электронной почты: info@fcshakhter.by и support@esportsmedia.ru», – сообщает пресс-служба команды.
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Солигорский «Шахтер» обновил официальный сайт клуба.
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