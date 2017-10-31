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Минское "Динамо" обыграло дома "Спартак" в КХЛ
31.10.2017 22:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" со счетом 5:4, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник, 31 октября, "зубры" на "Минск-Арене" принимали гостей из Москвы — "Спартак" под управлением Вадима Епанчинцева. Основное время матча завершилось со счетом 4:4 (0:1, 3:2, 1:1). Точными бросками у хозяев отметились Александр Китаров (33-я минута), Андрей Степанов (35), Кристиан Хенкель (37) и Джек Скилли (50, в большинстве). В составе гостей шайбы на свой счет записали Александр Кузнецов (13), Владислав Провольнев (23), Александр Хохлачев (40, в большинстве) и Алексей Пепеляев (58).
В овертайме команды разошлись миром, а победитель определился в серии буллитов. Викторию "бело-синим" принес Скилли.
После матча главный тренер минчан Горди Дуайер признался, что "тяжеловато" пришлось в третьем периоде. По словам специалиста, "Спартак" показал все, что может. "Я благодарен ребятам за игру и за победу", — сказал Дуайер в эфире телеканала "Беларусь 5".
После 28 игр минское "Динамо" по-прежнему занимает десятое место в Западной конференции — 35 очков.
Следующий матч "зубры" проведут 4 ноября против "Северстали".
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Основное время матча завершилось ничьей - 4:4, победитель был определен в серии буллитов.
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