Станислав Драгун: «Для БАТЭ матч с «Кельном» судьбоносным не будет. Определяющей окажется наша домашняя встреча с «Црвеной Звездой»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился ощущениями в преддверии поединка 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Кельном».

- Что думаешь об ответном противостоянии с немецким клубом?

– Мне кажется, будет тяжелее, чем в Борисове. Уверен, «Кельн» получит сумасшедшую поддержку. Результаты последних матчей однозначно говорят: отступать ему некуда. Надо быть готовым, что с первых минут на нас обрушится огромное давление со стороны как игроков немецкой команды, так и трибун. Важно грамотно распорядиться ситуацией и перенаправить игру в выгодное для себя русло.

- Ты уже вскользь упомянул, что «Кельн» находится в сложнейшем положении в бундеслиге. Думаешь, соперник станет распыляться на два фронта и завтра выставит оптимальный состав?

– Не знаю, кто выйдет на поле у «Кельна», но убежден: немецкий клуб обладает достаточной глубиной состава, чтобы выглядеть в матче с нами очень грозно и убедительно. Просто не будет в любом случае.

- Как считаешь, «Кельн» зол на БАТЭ за поражение двухнедельной давности?

– Не сомневаюсь в этом. Проигрывать всегда неприятно. И наш соперник всеми силами будет стремиться к реваншу.

- Кстати, за счет чего, на твой взгляд, получилось победить в поединке на «Борисов-Арене»?

– Думаю, это стало возможным благодаря тренерскому плану на матч, который был выдержан от и до. Если коротко, то мы знали, что в гостях «Кельн» не очень любит играть в позиционном наступлении, что его конек в выездных встречах – контратаки. Поэтому важно было заставить соперника играть по нашему сценарию. Удалось лишить гостей возможности действовать в излюбленной манере. Хотя и самим пришлось немножко изменить своему стилю.

- В Борисове БАТЭ имел много возможностей для проведения перспективных контратак. Но далеко не все были доведены до завершения...

– Главное, мы добились конечного результата – победы. Давайте будет честными, «Кельн» тоже имел шансы отличиться. Но мы свои ворота уберегли.

- Как считаешь, будет ли четверговый поединок «матчем жизни» для «Кельна»? А для вас?

– После трех поражений в турнире любой другой исход, отличный от победного, будет означать для «Кельна», что надежд на выход из группы останется минимум, а то их и вовсе не будет. В этом контексте, естественно, завтрашний поединок для немцев является матчем жизни. Что касается нас, то игра станет просто очень важной для финишных раскладов. Но никак не решающей. Скорее определяющей окажется наша домашняя встреча с «Црвеной Звездой».

- Как надо сыграть в Кельне, чтобы остаться в числе команд, спорящих за путевку в 1/16 финала Лиги Европы?

– Повторюсь, для БАТЭ этот матч судьбоносным не будет. Как бы он ни завершился, шансы у нас все равно останутся. Однако результат поединка с «Кельном» может как облегчить решение задачи по выходу в следующий раунд, так и его осложнить. Конечно, будем стремиться, чтобы наша цель стала ближе, – сказал Драгун.