|
Антонио Конте: «Матч с «МЮ» показал: мы можем, если хотим»
05.11.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте передал впечатления от матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Важная победа. Если команда встречается с «Манчестер Юнайтед», то это всегда весьма значимая игра. Мы хорошо знаем, что это очень сильный соперник.
Победа такого рода важна для нашей уверенности в себе. Мы продемонстрировали настрой, страсть, чтобы выиграть такой матч.
«Челси» может проигрывать или побеждать, но у команды должен быть такой дух. В прошлом сезоне подобный настрой был виден в каждом матче. А нынешний сезон мы начали с обилием проблем. Нас кидало вверх-вниз. Сегодняшняя игра показала: мы можем, если хотим», – дал комментарии итальянец.
Конте ответил на вопрос о том, есть ли у защитника Давида Луиза будущее в «Челси».
«Я не знаю. Он должен работать по-настоящему усердно. В ином случае игроки оказываются на скамейке или на трибуне», – сказал тренер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Антонио Конте передал впечатления от матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии