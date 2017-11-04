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Антонио Конте: «Матч с «МЮ» показал: мы можем, если хотим»

05.11.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте передал впечатления от матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Важная победа. Если команда встречается с «Манчестер Юнайтед», то это всегда весьма значимая игра. Мы хорошо знаем, что это очень сильный соперник.

Победа такого рода важна для нашей уверенности в себе. Мы продемонстрировали настрой, страсть, чтобы выиграть такой матч.

«Челси» может проигрывать или побеждать, но у команды должен быть такой дух. В прошлом сезоне подобный настрой был виден в каждом матче. А нынешний сезон мы начали с обилием проблем. Нас кидало вверх-вниз. Сегодняшняя игра показала: мы можем, если хотим», – дал комментарии итальянец.

Конте ответил на вопрос о том, есть ли у защитника Давида Луиза будущее в «Челси».

«Я не знаю. Он должен работать по-настоящему усердно. В ином случае игроки оказываются на скамейке или на трибуне», – сказал тренер.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте передал впечатления от матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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