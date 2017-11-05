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Гурков стал чемпионом мира по версии Kunlun Fight
05.11.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский боксер Виталий Гурков стал чемпионом мира среди профессионалов по версии Kunlun Fight.
Боксер выиграл сегодня три боя и стал обладателем чемпионского пояса.
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Белорусский боксер Виталий Гурков стал чемпионом мира среди профессионалов по версии Kunlun Fight.
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