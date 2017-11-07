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Тренер покинул аргентинский «Велес Сарсфилд» после того, как в него плюнул фанат клуба

07.11.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Велес Сарсфилда» Омар де Фелиппе покинул свой пост.

55-летний специалист уволился после того, как в него плюнул болельщик команды во время матча с «Унион Санта-Фе» (0:2).

«Я покидаю клуб из-за произошедшего. Не собираюсь терпеть такое отношение к себе со стороны глупого человека. Лучше мне уйти сейчас», – сказал де Фелиппе.

После 8 туров «Велес Сарсфилд», набрав 10 очков, занимает 18-е место в чемпионате Аргентины.

 
 
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Главный тренер «Велес Сарсфилда» Омар де Фелиппе покинул свой пост.

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