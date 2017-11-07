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Тренер покинул аргентинский «Велес Сарсфилд» после того, как в него плюнул фанат клуба
07.11.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
55-летний специалист уволился после того, как в него плюнул болельщик команды во время матча с
«Я покидаю клуб из-за произошедшего. Не собираюсь терпеть такое отношение к себе со стороны глупого человека. Лучше мне уйти сейчас», – сказал де Фелиппе.
После 8 туров
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Главный тренер «Велес Сарсфилда» Омар де Фелиппе покинул свой пост.
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