Тренер покинул аргентинский «Велес Сарсфилд» после того, как в него плюнул фанат клуба

Главный тренер Омар де Фелиппе покинул свой пост.

55-летний специалист уволился после того, как в него плюнул болельщик команды во время матча с (0:2).

«Я покидаю клуб из-за произошедшего. Не собираюсь терпеть такое отношение к себе со стороны глупого человека. Лучше мне уйти сейчас», – сказал де Фелиппе.

После 8 туров , набрав 10 очков, занимает 18-е место в чемпионате Аргентины.