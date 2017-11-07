Неманья Милунович: «Если потеряем чемпионство, то это станет трагедией»

Защитник БАТЭ Неманья Милунович оценил важность чемпионства для команды.

«Вы знаете нашу историю, сколько раз БАТЭ становился чемпионом. Знаете, какие перед нами ставят задачи. Конечно, если потеряем чемпионство, то это станет трагедией. Но это футбол, всякое бывает. Осталось две игры, а потом уже поговорим об этом», – сказал Милунович в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».