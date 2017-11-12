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Александра Саснович: «Теннисный бог сказал, что мы еще молоды и пусть девушки постарше забирают титул»
12.11.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович оценила соперников в Кубке Федерации.
- Вы единственная из этой пятерки, которая была в команде с 2015 года. Какой матч был самым напряженным?
– Все соперники были непростыми. Только, конечно, финал был другим – все-таки это матч за титул. А так, все матчи были по накалу одинаковыми.
- Можете объяснить итоговое поражение от США. Может, теннисный бог вам сказал, что вам пока рано?
– Да, он сказал, что мы еще молоды и пусть девушки постарше забирают титул, – сказала Саснович.
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Александра Саснович: «Теннисный бог сказал, что мы еще молоды и пусть девушки постарше забирают титул»
Белорусская теннисистка Александра Саснович оценила соперников в Кубке Федерации.
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