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Евгений Малкин: «Я в Putin Team»
12.11.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин присоединился к инициативе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Putin Team. Я в команде», – написал Малкин в инстаграме.
Ранее Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддерживать президента России Владимира Путина.
Иллюстрация: инстаграм Евгения Малкина
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин присоединился к инициативе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
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