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Евгений Малкин: «Я в Putin Team»

12.11.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин присоединился к инициативе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Putin Team. Я в команде», – написал Малкин в инстаграме.

Ранее Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддерживать президента России Владимира Путина.


Иллюстрация: инстаграм Евгения Малкина

«Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина

 
 
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин присоединился к инициативе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

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