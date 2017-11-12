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Ольга Зайцева: «Пусть МОК проверяет допинг-пробы всех спортсменов, а не только россиян. Так будет честно»
13.11.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступает неправильно, перепроверяя допинг-пробы лишь российских спортсменов.
«Если они проверяют все допинг-пробы российских спортсменов, то пусть проверяют всех спортсменов.
Пусть проверят победителей из всех стран и с каждой Олимпиады. Так будет честно. А то, что делают сейчас, – это нечестно», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Россия 1».
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Ольга Зайцева: «Пусть МОК проверяет допинг-пробы всех спортсменов, а не только россиян. Так будет честно»
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступает неправильно, перепроверяя допинг-пробы лишь...
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