Горди Дуайер: «Безусловно, это важная победа. Особенно после международной паузы»

Главный тренер минского Горди Дуайер прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

– Безусловно, это важная победа. Особенно после международной паузы. Мне очень понравилось, как сегодня действовала команда в начале матча. Я перед игрой сказал ребятам, что надо интенсивно начать матч. Сказал, что в этой игре главным фактором победы будет не только интенсивность, а напор и нацеленность на ворота. Я думаю, что все ребята хорошо справились с этой задачей.

Это была очень хорошая коллективная игра. Хочу выделить игру в неравных составах: очень здорово смотрелись как в большинстве, так и в меньшинстве. Я очень рад за ребят и очень рад победе.

– Есть ли связь между тремя сменами Дюкова и пропущенной шайбой?

– Я думаю, что защитники зарабатывают игровое время, в первую очередь, своей игрой. Дюков сегодня провел немного времени. Когда команда пропустила шайбу во время смены Дюкова, не добавляет ему психологической уверенности. Остальные защитники сыграли великолепно: они не позволили сопернику создать много перед нашими воротами. Дюков – молодой игрок, он существенно прибавляет с каждой игрой. Думаю, что с каждым матчем он будет получать все больше игрового времени.

КХЛ – очень серьезная лига с серьезными мастерами, которые получают много игрового времени. А есть игроки, которые пока не могут сыграть на высоком уровне, а когда ошибаются, то получают меньше игрового времени. Однако все должны играть на одинаково высоком уровне.

– Победа над сильным соперником. Это команда выглядела лучше физически или просто перегрузились во время перерыва?

– Не было существенных изменений в тренировках во время перерыва. Просто сегодня была очень хорошая игра в исполнении всех игроков. Все 60 минут мы были очень хороши. Я думаю, что в этом весь секрет сегодняшней победы.

– Граньяни сказал после матча, что это лучшая игра «Динамо» в сезоне. Вы согласны с ним?

– Не знаю, что сказать по поводу лучшей игры сезона, но это определенно очень хороший матч. А Граньяни сыграл сегодня просто великолепно. Он здорово играл в большинстве, создавал много моментов.

– В прошлом сезоне дальневосточное турне закончилось отставкой из . Эти воспоминания не помешают ли вам готовить команду к выездной серии?

– Меня никогда не увольняли из «Медвешчака». Это было обоюдное соглашение с клубом, поскольку я решил в силу финансовых причин продолжить свою карьеру в Швейцарии. Мы в ожидании этой поездки на Дальний Восток. Все нормально!

– Почему в первом звене использовали Лингле, а не Скилле?

– Перед эти матчем было мало времени, чтобы готовиться всей командой. Даже сегодня утром у нас не было Хаудена, который прилетел чуть позже из Финляндии со сборов национальной команды. Мы не смогли задействовать Кулакова. Некоторые ребята, которые уезжали в национальные сборные, не получали там должной игровой практики.

Перед этой игрой надо было немного сбалансировать звенья, поэтому я отправил Скилле к Шаранговичу и Павловичу. В первом звене сыграл Лингле. Я думаю, что придало большей глубины составу и глубины в атаке.

– Как здоровье у Лисовца?

– У него была операция 10 дней назад. Я думаю, что о вернется с недели на неделю. Через 10 дней он приступит к индивидуальным тренировкам на льду. Отмечу, что реабилитация проходит очень хорошо, – сказал Дуайер.