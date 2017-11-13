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El Chiringuito: Роналду сообщил Пересу о желании покинуть «Реал» летом

14.11.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев Флорентино Пересу.

Однако Перес не собирается отпускать португальца в июне 2018 года.

Роналду, в свою очередь, отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят. Кроме того, попытки клуба приобрести Килиана Мбаппе («ПСЖ») и других звезд нападающий воспринимает как неуважение к себе.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев Флорентино Пересу.

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