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Хавьер Тебас: «Если меня не обманули, Месси продлил контракт с «Барселоной»

14.11.2017 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что форвард Лионель Месси уже продлил контракт с «Барселоной».

«Контракт Месси продлен. Контракты официально вступают в силу, когда их подписывают, даже если о продлении не объявляют.

Месси продлил контракт с «Барселоной». Если меня не обманули, он переподписал контракт», – сказал Тебас.

В начале сентября президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил: «Новый контракт с Месси уже подписан, осталось сделать фото».

 
 
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что форвард Лионель Месси уже продлил контракт с «Барселоной».

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