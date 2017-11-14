Чарльз Лингле: «Россия шокирует намного больше, чем Беларусь. Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде»

Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле отметил, что в Беларуси проще адаптироваться игрокам, чем в России.

— Тяжелее тем североамериканцам, которые прилетают в Минск прямиком из Канады или США. Первый шок поджидает иностранцев, когда они приходят в обменные пункты и получают абсолютно незнакомую валюту. Я провел в Беларуси пять лет, но все равно постоянно перевожу в уме местные цены в доллары, считаю на калькуляторе и судорожно пытаюсь понять, что и сколько стоит в белорусских рублях.

Россия шокирует намного больше, чем Беларусь. Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде. Я привык ходить за покупками спокойно и расслабленно: кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки. Шопинг в России больше похож на спринт: надо максимально быстро выложить продукты на ленту, затем молниеносно загрузить их в пакеты, потому что следом уже стоит нервный человек, который ждет очереди и одним взглядом поторапливает тебя. Там никто не придерживает двери — возможно, в Минске с этим тоже есть проблемы, но, по-моему, в Нижнем с культурой похуже. Не хочу давать оценок, просто описываю ту реальность, которую увидел, – рассказал Лингле.