В брестском Дворце водных видов спорта 12-летний мальчик распылил газовый баллончик. 6 детей пострадали

Утром 16 ноября в брестском Дворце водных видов спорта мальчик 2005 года рождения распылил газовый баллончик.

По словам очевидцев, средство личной защиты принесла девочка, а ребята забрали его и нажали на распылитель.

Известно, что шестерых детей, жаловавшихся на приступы сильной тошноты и рвоты, забрали медицинские работники для обследования. Сейчас они отпущены домой.

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию. По инциденту проводится проверка. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.