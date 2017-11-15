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В брестском Дворце водных видов спорта 12-летний мальчик распылил газовый баллончик. 6 детей пострадали

16.11.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Утром 16 ноября в брестском Дворце водных видов спорта мальчик 2005 года рождения распылил газовый баллончик.

По словам очевидцев, средство личной защиты принесла девочка, а ребята забрали его и нажали на распылитель.

Известно, что шестерых детей, жаловавшихся на приступы сильной тошноты и рвоты, забрали медицинские работники для обследования. Сейчас они отпущены домой.

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию. По инциденту проводится проверка. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

 
 
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Утром 16 ноября в брестском Дворце водных видов спорта мальчик 2005 года рождения распылил газовый баллончик.

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