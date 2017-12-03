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«Халл» уволил Слуцкого с поста главного тренера
03.12.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Халл Сити» объявил об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
По итогам сегодняшней встречи стороны приняли решение прекратить сотрудничество.
Вместе со Слуцким «Халл» также покидает стратегический директор Олег Яровинский, проработавший в клубе менее двух месяцев.
Российский тренер возглавил «тигров» в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.
«Халл» не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идут на 20-м месте в чемпионшипе – всего в 3 очках от зоны вылета.
Расставание со Слуцким означает то, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.
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«Халл Сити» объявил об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
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