Захар Волков: «Чем я привлек БАТЭ? Наверное, тем, что люблю умный футбол»

Новичок БАТЭ Захар Волков рассказал о том, как оказался в рядах чемпиона Беларуси.

- Когда впервые узнал об интересе из Борисова?

– В самом начале второго круга, еще в середине лета, позвонил агент, проинформировал, что за мной следит БАТЭ. Сказал, чтобы я старался. В такой ситуации очень хочется воспользоваться шансом. Поэтому приложил все усилия, чтобы хорошо себя проявить.

- Как считаешь, чем привлек внимание БАТЭ?

– Правильнее спросить об этом тренерский штаб клуба. Наверное, тем, что люблю умный футбол. Мне не нравится подход «бей-беги». Стараюсь действовать комбинационно, люблю начинать атаки.

- В личном отношении 2017-й, наверное, отметишь для себя с положительной стороны: стал футболистом основного состава клуба высшей лиги.

– Да. Не жалею, что отправился в аренду из «Витебска». Много играл, провел хороший сезон. Неплохо себя зарекомендовал – и вот оказался в БАТЭ. Год получился насыщенным: 26 матчей в чемпионате. Первые туры вкатывался, чувствовал себя непривычно. А потом пришла уверенность, начал регулярно играть, стремился демонстрировать все, на что способен, — сказал Волков.