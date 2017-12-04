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Захар Волков: «Чем я привлек БАТЭ? Наверное, тем, что люблю умный футбол»
04.12.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок БАТЭ Захар Волков рассказал о том, как оказался в рядах чемпиона Беларуси.
- Когда впервые узнал об интересе из Борисова?
– В самом начале второго круга, еще в середине лета, позвонил агент, проинформировал, что за мной следит БАТЭ. Сказал, чтобы я старался. В такой ситуации очень хочется воспользоваться шансом. Поэтому приложил все усилия, чтобы хорошо себя проявить.
- Как считаешь, чем привлек внимание БАТЭ?
– Правильнее спросить об этом тренерский штаб клуба. Наверное, тем, что люблю умный футбол. Мне не нравится подход «бей-беги». Стараюсь действовать комбинационно, люблю начинать атаки.
- В личном отношении 2017-й, наверное, отметишь для себя с положительной стороны: стал футболистом основного состава клуба высшей лиги.
– Да. Не жалею, что отправился в аренду из «Витебска». Много играл, провел хороший сезон. Неплохо себя зарекомендовал – и вот оказался в БАТЭ. Год получился насыщенным: 26 матчей в чемпионате. Первые туры вкатывался, чувствовал себя непривычно. А потом пришла уверенность, начал регулярно играть, стремился демонстрировать все, на что способен, — сказал Волков.
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Новичок БАТЭ Захар Волков рассказал о том, как оказался в рядах чемпиона Беларуси.
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