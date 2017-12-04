Алексей Шевченко: «Беларусь вместо России на Олимпиаде? Это будет громкий скандал, «Динамо» могут исключить из КХЛ»

Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал слухи о возможной замене сборной России на команду Беларуси в финальном хоккейном олимпийском турнире.

«Беларусь вместо России? Это будет громкий скандал, так как мы никого не отпустим на Игры, а собираемся придумать с десяток официальных матчей на время паузы, и “Динамо” получит соперников. Неявка. Техническое поражение. Исключение из турнира.

Я разогнал бы и посадил в тюрьму МОК, ВАДА, всех, кто причастен к скандалу в Сочи, и напоминаю, что зря мы вообще проводили Игры в России. Лучше бы больницы отремонтировали. Это было бы полезное наследие», – сказал Шевченко.