Александр Китаров: «Главное – не опускать руки. Если приедем домой без очков, нас никто не поймет»

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).

– Не первую игру у нас так получается: пропускаем – и потом тяжело отыгрываться. «Ак Барс» хорошо начал, играл в давление, у нас пошли ошибки, а казанцы ими воспользовались.

- При счете 0:2 пробовали перестроиться?

– Конечно. Третий период можно занести нам в актив. Но этого не хватило, чтобы вернуться в игру.

- Горди Дуайер вашу тройку специально выпускал под Секача, Ландера и Галиева?

– Да, старался. Но – результат на табло.

- С каким настроением едете в Нижнекамск?

– Главное – не опускать руки. Понятно, что тяжело психологически. Но мы все спортсмены и профессионалы. Если приедем домой без очков, нас никто не поймет, – сказал Китаров.