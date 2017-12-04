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Александр Китаров: «Главное – не опускать руки. Если приедем домой без очков, нас никто не поймет»
04.12.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).
– Не первую игру у нас так получается: пропускаем – и потом тяжело отыгрываться. «Ак Барс» хорошо начал, играл в давление, у нас пошли ошибки, а казанцы ими воспользовались.
- При счете 0:2 пробовали перестроиться?
– Конечно. Третий период можно занести нам в актив. Но этого не хватило, чтобы вернуться в игру.
- Горди Дуайер вашу тройку специально выпускал под Секача, Ландера и Галиева?
– Да, старался. Но – результат на табло.
- С каким настроением едете в Нижнекамск?
– Главное – не опускать руки. Понятно, что тяжело психологически. Но мы все спортсмены и профессионалы. Если приедем домой без очков, нас никто не поймет, – сказал Китаров.
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Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).
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