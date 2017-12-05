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Леонид Гришукевич: «В «Словане» и рижском «Динамо» местные вратари, а в Минске готовят голкипера для сборной Швеции»

06.12.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер молодежной сборной Беларуси Леонид Гришукевич высказался о вратарской позиции в минском «Динамо»

«Говорят все про базовый клуб. Вот в «Словане» и рижском «Динамо» играют местные вратари, а у нас в минском «Динамо» играет швед. Готовим вратаря для сборной Швеции, а своих голкиперов не развиваем. Это к вопросу о национальной сборной», – сказал Гришукевич в эфире «Беларусь 5».

Напомним, Энрот в нынешнем сезоне провел 37 матчей, оформил 4 шатаута. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Тренер молодежной сборной Беларуси Леонид Гришукевич высказался о вратарской позиции в минском «Динамо» «Говорят все про базовый клуб.

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