Леонид Гришукевич: «В «Словане» и рижском «Динамо» местные вратари, а в Минске готовят голкипера для сборной Швеции»

Тренер молодежной сборной Беларуси Леонид Гришукевич высказался о вратарской позиции в минском

«Говорят все про базовый клуб. Вот в «Словане» и рижском «Динамо» играют местные вратари, а у нас в минском «Динамо» играет швед. Готовим вратаря для сборной Швеции, а своих голкиперов не развиваем. Это к вопросу о национальной сборной», – сказал Гришукевич в эфире «Беларусь 5».

Напомним, Энрот в нынешнем сезоне провел 37 матчей, оформил 4 шатаута. Подробную статистику смотрите здесь.