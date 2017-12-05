Горди Дуайер: «Вновь сыграло роль то, что мы пропустили первыми»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Нефтехимиком» (1:4).

– Хочу поздравить Андрея Назарова и его команду с завоеванием трех очков. Мы знали, что сегодня нам будет противостоять очень сильный соперник, очень быстрая и трудолюбивая, а также эффективная команда. Нам предстояло сыграть на пределе своих возможностей, очень интенсивно. Временами это удавалось, но в целом уровень нашей энергии был ниже, чем необходимо, поскольку это был уже третий матч на выезде и против нас играл мощный, агрессивный оппонент. И «Нефтехимик» сегодня выглядел сильнее.

У нас тоже были моменты, чтобы забить, но это удалось сделать хозяевам. Так что нижнекамцам удалось взять реванш за поражение в Минске, когда нам удалась такая же игра, как им сегодня. Ждем возможности вновь сыграть на «Минск-Арене» и просим поддержки болельщиков в двух предстоящих матчах: нам нужна ваша энергия!

– В чем причина поражения – вратарь, защита, что-то еще?

– В этой игре нас наказали за те ошибки, которые мы допустили. Вновь сыграло роль то, что мы пропустили первыми. Мы были готовы играть, но сыграли недостаточно агрессивно в средней зоне против двух защитников, результатом стала пропущенная шайба. Потом хозяевам удалось реализовать большинство, затем – забить в контратаке. «Нефтехимик» держал нас под давлением, хорошо делал форчекинг, и движение у соперников было лучше, чем у нас.

– А что скажете об ошибке вратаря?

– Это не была ошибка. Это было правильное решение – попытка выйти из-под давления через передачу на свободного нападающего. Так что Юнас хорошо сыграл в том эпизоде. К сожалению, все обернулось пропущенной шайбой. Но ему противостояли отличные игроки, – сказал Дуайер.