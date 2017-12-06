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Матч открытия Евро-2020 пройдет в Риме, Санкт-Петербург примет матчи группы B
07.12.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА распределил группы Евро-2020 между городами-претендентами.
Группа A: Рим и Баку
Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
Группа C: Амстердам и Бухарест
Группа D: Лондон и Глазго
Группа E: Бильбао и Дублин
Группа F: Мюнхен и Будапешт
Матч открытия, на который претендовал Санкт-Петербург, пройдет в Риме.
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УЕФА распределил группы Евро-2020 между городами-претендентами.
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