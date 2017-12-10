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Гандболист СКА Вайлупов выставил на благотворительный аукцион свои картины

11.12.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «СКА-Минск» Никита Вайлупов в рамках акции «Спортсмены – детям» окажет помощь детскому дому №7 Минска.

На благотворительный аукцион выставлены две его картины:

«Медуза», холст 100х50, акрил.

Гандболист СКА Вайлупов выставил на благотворительный аукцион свои картины

«Осенняя», холст 50х40, акрил.

Гандболист СКА Вайлупов выставил на благотворительный аукцион свои картины

Аукцион проходит на сайте ay.by и продлится до 21 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Игрок «СКА-Минск» Никита Вайлупов в рамках акции «Спортсмены – детям» окажет помощь детскому дому №7 Минска.

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