Павел Савицкий: «Да, я ходил по клубам. Но, бывало, что приписывали вообще какие-то небылицы»

Полузащитник Павел Савицкий рассказал о том, как раньше проводил свободное время.

- Что ты сейчас себе не разрешишь из того, что мог себе позволить пять лет назад?

– Например?

- Например, веселье с друзьями.

– Да, раньше я мог отдохнуть с друзьями, а сейчас уже стал человеком семейным. Нужно о семье думать. Так что особо не погуляешь.

- Сколько правды в том, что раньше писали о твоих похождениях?

– Правды там процентов 50. Да, я ходил по клубам. Отдыхали с друзьями, как любая молодежь. Но, бывало, что приписывали вообще какие-то небылицы.

- Ты о чем?

– Писали, что непонятно где гулял, что я вообще был пьяный в муку. Это неправда. Я уже столько этого начитался… Меня это удивляло. Ну, как я мог быть в том или ином месте, если я находился дома? Когда писали неправду, мне реально было обидно. Этим занимаются те, кому вообще нечего делать. Сейчас мне уже ничего не приписывают. Просто, наверное, меня нигде никто не видит. Внимания меньше стало, – сказал Савицкий.

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»