Кендыш подписал контракт с «Шерифом»

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал двухлетний контракт с «Шерифом». Предыдущие полгода футболист проводил в молдавской команде на правах аренды. На днях БАТЭ и «Шериф» согласовали детали трансфера.

В чемпионате Молдовы 27-летний хавбек провел семь матчей, в которых два раза отметился забитыми мячами. В БАТЭ в нынешнем сезоне провел 18 игр. Подробная статистика 27-летнего полузащитника здесь .