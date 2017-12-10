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Кендыш подписал контракт с «Шерифом»
11.12.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал двухлетний контракт с «Шерифом». Предыдущие полгода футболист проводил в молдавской команде на правах аренды. На днях БАТЭ и «Шериф» согласовали детали трансфера.
В чемпионате Молдовы 27-летний хавбек провел семь матчей, в которых два раза отметился забитыми мячами. В БАТЭ в нынешнем сезоне провел 18 игр. Подробная статистика 27-летнего полузащитника
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Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал двухлетний контракт с «Шерифом».
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